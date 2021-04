Serie C a metà: nel girone B fermo, domina la Colombo

Genova. Il campionato di pallavolo maschile di Serie C è giunto alla settima giornata dei due gironi in cui quest’anno è diviso. Il virtuale giro di boa della prima fase della stagione ha visto numerose gare rinviate per la pandemia da Covid-19, ma i recuperi sono previsti in aprile.

Nel girone A il primo posto è dall’Avis Finale di Andrea Paroli; sedici i punti fin qui conquistati, con ben cinque vittorie e una sola sconfitta. Secondo posto per l’Albisola, staccata di tre punti, terzo la Sabazia a quota nove, ma con una gara in meno.

... » Leggi tutto