Vaccinazione ultrafragili, Asl2: “Da lunedì aumento della produttività. 8400 dosi alla settimana”

Savona. “La campagna vaccinale iniziata in Asl2 il 31 dicembre del 2020 prosegue a pieno regime in base alle dosi pervenute e attraverso un’organizzazione coordinata tra le strutture territoriali coinvolte – igiene e sanità pubblica, anziani e disabili, distretti sanitari – ed in sinergia con i presidi ospedalieri”.

A dirlo è l’Asl2 savonese stessa che specifica: “In successione sono state attivate anche le attività di vaccinazione in collaborazione con i medici di Medicina Generale e le farmacie del territorio della provincia. Ad oggi sono state somministrate più di 56.0000 dosi di vaccino per tutte le categorie previste dal piano nazionale vaccini, tra cui gli over80, i 70-79 anni e gli ultrafragili”.

... » Leggi tutto