Zona rossa, ad Alassio sospese le “letture animate” della biblioteca

Alassio. Con la classificazione della provincia di Savona in zona rossa, le letture animate della biblioteca di Alassio vengono momentaneamente sospese. Riprenderanno, con la nuova programmazione e l’invio della locandina, con l’uscita dalla situazione attuale di massima allerta.

La stessa decisione era già stata presa il 20 ottobre, fino al 13 novembre, in occasione di uno dei Dpcm restrittivi dell’autunno. “Nello spirito del nuovo dpcm – aveva affermato lo staff -, preferiamo non offrire ulteriori occasioni di potenziali incontri e ritrovi tra le persone, a salvaguardia particolarmente dei bambini e dei ragazzi. È un modo questo per preservare i servizi essenziali dei cittadini, con particolare riferimento alle scuole”.

