Zona rossa, Ciangherotti (FI): “Si eviterà di morire di Covid, ma si rischia di morire di fame”

Albenga. “Decisione affrettata, senza riflettere sulle pesanti conseguenze per l’economia già in ginocchio. Per la Riviera è un risveglio in zona rossa amaro per i commercianti che dovranno tenere abbassate le saracinesche fino all’11 aprile, con i turisti delle seconde case arrivate già da giorni e un lockdown che dovrebbe fermare i contagi, ma che certamente avrà un severo impatto sulle attività commerciali”.

Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in Comune ad Albenga contesta l’ordinanza “sprint” della Regione: “Tutto è stato deciso in meno di sei ore senza concedere la possibilità ai commercianti di organizzarsi. Ci sono attività duramente penalizzate. Quella dei parrucchieri per esempio che hanno visto sfumare la possibilità di incassare qualche soldo oggi. Infatti dovranno chiudere e soprattutto hanno dovuto far saltare tutti gli appuntamenti in agenda. Ma è l’intero sistema economico che con queste ordinanze viene affossato. Commercianti che non hanno i soldi per pagare bollette e affitti, costretti a licenziare”.

