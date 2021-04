Albenga, Ciangherotti annuncia: “Nasce la Scuola di Politica di Forza Italia”

Albenga. “Ad Albenga nasce la Scuola di Politica di Forza Italia”. Ad annunciarlo, Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio comunale ingauno e assessore provinciale.

“Vogliamo rilanciare Forza Italia e farla tornare a ricoprire il suo ruolo naturale, quello del partito delle Partite Iva, degli imprenditori, dei lavoratori e, più in generale del lavoro, – ha proseguito l’amministratore forzista. – Per questo, anche ad Albenga, Forza Italia si è attivata per organizzare una vera e propria scuola di politica, così come fortemente caldeggiato dal coordinatore regionale Carlo Bagnasco, da David Mascia responsabile Formazione FI Liguria e appoggiato dal coordinatore provinciale Marco Melgrati”.

