Alberto Razzetti super nei 200 misti: un record italiano che vale le Olimpiadi

Riccione. Ultima giornata dei campionati italiani assoluti UnipolSai allo Stadio del Nuoto di Riccione. Prima che si spengano le luci, però, altre emozioni da vivere tutte d’un fiato, con il record di Alberto Razzetti nei 200 misti e pass olimpico in copertina.

Proprio al calar del sipario “Razzo” domina i 200 misti e si prende titolo, record italiano e pass olimpico (tempo limite 1’58″0). Il 22enne ligure, tesserato per Fiamme Gialle e Genova Nuoto My Sport, vola in 1’57″13, demolendo l’1’58″09 stabilito all’ultimo Sette Colli ad agosto, quando cancellò lo storico limite in gommato imposto da Alessio Boggiatto in 1’58”33 che durava dai mondiali di Roma, dal 29 luglio 2009.

