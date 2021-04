Carige, Vinacci (capo Sviluppo FI): “Valutare l’ingresso di investitori locali”

Genova. Giancarlo Vinacci, capo dipartimento Innovazione e Sviluppo in Forza Italia, una carriera da banchiere, già assessore allo Sviluppo a Genova, interviene su Carige con una lettera, tra gli altri, al direttore generale di Banca d’Italia Luigi Federico Signorini, resa pubblica.

Sulle quote nella banca genovese in capo al Fondo interbancario di tutela dei depositi ipotizza tra l’altro che oltre a un altro istituto di credito o un investitore istituzionale internazionale (“potenzialmente dichiaratosi interessato, al verificarsi di certe condizioni”, scrive) nella banca ligure possano intervenire “pochi ma importanti e qualificati investitori locali, interessati a favorire le iniziative di sviluppo della città metropolitana e che potrebbero comportarsi, ad esempio, similmente a quanto fece la precedente cordata di imprenditori locali che, in una passata altrettanto critica situazione, permisero il rilancio di Ansaldo Energia”.

