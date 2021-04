La Sampdoria Primavera supera la Lazio (4-2) e raggiunge la Roma in vetta

Formello. Primo tempo da prima della classe, per la formazione di Felice Tufano, che dopo due minuti si è portata in vantaggio sui pari età della Lazio, grazie a Di Sfefano che si è fatto trovare ben appostato sul secondo, in modo da sbloccare il risultato, mettendo una facile palla alle spalle di Furlanetto.

Prima della mezz’ora, è stato Nik Prelec, servito in area da Yepes Laut, ad evitare due difensori biancocelesti e a sparare un bolide, col suo sinistro, alle spalle del portiere laziale (2-0).

... » Leggi tutto