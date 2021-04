Meteo, ancora niente pioggia ma in settimana arriva il gelo

Genova. Niente pioggia né in queste festività di Pasquetta e pare nemmeno dopo. In compenso dovremo scordarci le temperature quasi estive di questi giorni perché la discesa di aria artica sull’Europa avrà conseguenze anche sulla Liguria, anche se in misura minore.

Lo spiegano i meteorologi di Limet osservando i modelli per i prossimo giorni: “Dopo una settimana scandita da temperature assurde per il periodo (in alcune aree del nostro Paese ci siamo avvicinati ai 30°) è in arrivo il gelo”.

