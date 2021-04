SGS (Figc): un augurio di Buona Pasqua ai tesserati, le società, le componenti e gli staff territoriali

“L’auspicio è quello di lasciarci alle spalle questo periodo e riprendere le nostre attività in sicurezza. Purtroppo continuiamo a vivere un momento complicato sotto diversi aspetti, di fronte a una situazione che sta condizionando ancora le nostre vite, chiamandoci a un ulteriore sforzo di responsabilità. L’augurio è soprattutto quello di poter tornare gradualmente a una normalità che per noi significa una ripresa delle attività giovanili. Il Settore Giovanile e Scolastico sta lavorando proprio in questa direzione, cercando di favorire una nuova ripartenza in coerenza con l’evoluzione della situazione epidemiologica e attuando protocolli sanitari finalizzati a tutelare la salute di tutti i soggetti coinvolti. Sarebbe un segnale molto importante per la salute e il benessere dei nostri giovani tesserati, che stanno senza dubbio pagando questo periodo, per le loro famiglie, e per tutte le società sportive, a cui voglio manifestare tutta la mia vicinanza e fare un plauso per l’impegno profuso nell’affrontare quotidianamente questa difficile situazione dando comunque continuità alle proprie attività.

Anche queste festività pasquali dovremo viverle in modo anomalo, con la speranza che sia davvero uno degli ultimi passaggi per tornare alle condizioni di vita che a tutti mancano. In un periodo che resta molto complesso, e in cui stiamo continuando a lavorare in grande sinergia, voglio estendere i miei più sentiti auguri al Presidente della Federazione Gabriele Gravina, alla struttura federale e a tutte le componenti del sistema federale, le Leghe, i calciatori, gli allenatori e gli arbitri.

