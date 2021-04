Ventimiglia, Rete Sanremo Solidale: «”Tappeto per fachiri” per impedire a migranti di sdraiarsi per dormire»

Ventimiglia. «Il 31 marzo ci sono arrivati due post complementari sulla situazione di Ventimiglia e una foto incredibile ritraente un ingegnoso quanto crudele “tappeto per fachiri”, cioè un sistema ordinato di bulloni simil-chiodi infissi su uno scalino che dal marciapiede porta ad una sala scommesse ora chiusa per covid, atto ad impedire ad un migrante di sdraiarsi per dormire, in via Hanbury, la via del bar Hobbit, unico punto di ristoro generosamente aperto agli stranieri finché le restrizioni per il virus l’hanno permesso.

