Astrazeneca, Ema: “Non ci sono correlazioni con le trombosi”

Liguria. L’Olanda ha deciso, in controtendenza rispetto agli altri paese, di sospendere nuovamente la somministrazione, mentre oramai da tre giorni in Germania viene utilizzato solamente per le persone sopra i 60 anni, escludendo quindi i giovani. Europa ancora in ordine sparso sulla gestione del vaccino “di casa” AstraZeneca, sviluppato in collaborazione con l’università inglese di Oxford.

Tutto ciò mentre si accavallano le notizie di nuovi presunti casi di trombosi cerebrale legati al coagulo del sangue in paziente trattati da pochi giorni con questo vaccino: nelle ultime ore sarebbero almeno 7 i nuovi casi registrati nel Regno Unito, che si aggiungono agli altri 23 già noti su oltre 1,8 milioni di dosi inoculate.

... » Leggi tutto