Bocce, Loanese: il primo punto ancora non arriva

Loano. Ancora a secco in campionato La Loanese che, dopo essere stata battuta 11-16 dall’Auxilium Saluzzo nella quarta giornata della Serie A, è stata seccamente sconfitta dalla Brb Ivrea nella quinta giornata.

Sabato 27 marzo l’Auxilium si è riconfermata dopo la bella prova con la Marenese, facendo la corsara sui terreni della Loanese. Il parziale di 6-2 ottenuto per mano di Danna (combinato), Simone Mana e la terna Capello-Cavallo-Zucca è stato un buon viatico per i saluzzesi che appresso hanno timbrato nuovamente con gli staffettisti Mana e Griva, Capello (tiro di precisione) e Mana (progressivo). Dodici punti pesanti per affrontare il rettilineo finale dove Mana-Griva, ancora loro, e il solista Gasco hanno calato i carichi necessari.

