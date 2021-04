Coronavirus, 412 nuovi casi in Liguria: terapie intensive sempre sopra la soglia di allerta

Genova. Sono 412 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 4.338 tamponi molecolari e 1.662 test rapidi antigenici. È quanto emerge dai numeri del bollettino inviato dalla Regione. In crescita gli ospedalizzati (26 in più) con 6 decessi registrati nelle ultime 24 ore.

A Genova sono 211 i nuovi contagiati (di cui 174 nel territorio di Asl 3 e 37 in quello di Asl 4), poi 88 a Imperia, 49 a Savona, 63 alla Spezia. I casi attuali in Liguria sono 8.143, cioè 43 più di ieri, con 363 nuovi guariti. La maggior parte di loro (3.708) è residente in provincia di Genova.

