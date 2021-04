Coronavirus, oltre 7mila vaccini nei giorni di Pasqua. Toti: “Fase di intensificazione della campagna”

Genova. “Saranno oltre settemila i liguri vaccinati da sabato al lunedì di pasqua: un numero naturalmente inferiore a quello dei normali giorni lavorativi ma che garantisce la continuità della campagna di vaccinazione”.

A dirlo il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, attraverso una nota stampa: “Gli hub che abbiamo aperto non sono ancora a regime ma hanno prodotto già un incremento di vaccinazioni considerevole rispetto alla media di due settimane fa. Siamo in una fase di intensificazione della campagna vaccinale ed è importante non fermarsi mai per quanto è possibile, anche nei giorni di festa. I centri si fermeranno solo uno di questi tre giorni, ma a rotazione”.

