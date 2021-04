Da Ferrania a Jeep e Maserati: l’ascesa di Marco Placanica, astro nascente della regia

Cairo Montenotte. Siamo a cavallo tra il 2012 ed il 2013, a Ferrania, piccola frazione di Cairo che conta meno di mille abitanti. Qui c’è un giovane come tanti che, joystick della PlayStation alla mano, affascinato dai primi youtuber americani, decide di prendere una telecamera ed iniziare a filmare le partite con gli amici, trasformandole in clip da “far correre” sul web.

Un ragazzo che ha un grande sogno, nascosto nel proverbiale cassetto ma che, a differenza di tanti, decide di non lasciarlo parcheggiato lì. Lo prende e lo coltiva, fino a quando non è il sogno stesso a prenderlo idealmente per mano e a portarlo lontano dalla Valbormida.

... » Leggi tutto