“Giù le mani dai nidi di rondine”, l’appello dell’Enpa per salvare l’uccello protetto

Genova. “Giù le mani dai nidi di rondine”, questo l’appello di Enpa Genova per salvare la specie di uccello, simbolo della primavera, che in queste settimane si appresta a nidificare per portare avanti la avanti al speice.

“Vogliamo ricordare, vista la stagione di nidificazione, che rimuovere, distruggere o disturbare i nidi è reato – si legge nella nota stampa – La legge 157/92, recependo la Direttiva europea sulla protezione degli uccelli, punisce chi interviene contro la stagione riproduttiva di specie protette, come per esempio le rondini, anche tramite la rimozione dei nidi”.

... » Leggi tutto