Vallecrosia. I funerali di Francesca D’Aquila, morta improvvisamente nel pomeriggio del 1° aprile a soli 47 anni, si svolgeranno in forma privata, a causa della zona rossa, mercoledì 7 aprile nella chiesa parrocchiale di San Rocco a Vallecrosia. Lo annuncia la famiglia che ringrazia in anticipo per la comprensione.

... » Leggi tutto