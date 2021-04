Reddito di cittadinanza, 42 denunce per autodichiarazioni false: danno per 80 mila euro

Genova. Continuano le verifiche dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Genova, tese ad individuare i “furbetti del sussidio”, ovvero coloro che, pur non avendone i requisiti hanno richiesto ed ottenuto elargizioni statali come il reddito di cittadinanza e l’assegno sociale.

In questi giorni sono stati denunciati 37 cittadini extracomunitari (23 nigeriani, 4 senegalesi, 1 tunisino, 1 ghanese, 1 afghano, 3 gambiani, 2 ivoriani, 2 marocchini) molti dei quali residenti presso strutture di accoglienza genovesi, altri al momento irreperibili, e 5 romeni, tutti ritenuti responsabili a vario titolo dell’indebita percezione del reddito di cittadinanza che come noto, è una prestazione economica erogata a domanda, a carattere provvisorio, che viene versata dall’INPS ai cittadini italiani, agli stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza ed ai cittadini extracomunitari/rifugiati/titolari di protezione sussidiaria con permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo periodo, in possesso di specifici requisiti di reddito e patrimonio familiare nonché di residenza.

