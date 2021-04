Scritta delle Sardine a Stella, ora interviene anche Pertini: “Questo con l’acqua va via”

Stella. “Questo con l’acqua va via”. E’ la constatazione (che suona quasi come un invito a provvedere alla pulitura della zona, visto che è “una cosa facile” da fare) pronunciata da Sandro Pertini in una vignetta-manifesto apparsa questa mattina a Stella, nei pressi della sua casa natale.

La vignetta riprende l’altra, più celebre, che mostra l’ex presidente della Repubblica su una nuvoletta mentre, pipa in una mano e clava nell’altra, si rivolge a Dio chiedendo una dispensa speciale per tornare rapidamente sulla Terra per sistemare qualche stortura: “Mandami già solo per due minuti, due minuti soli!” è la richiesta, diventata ormai famosa quale simbolo di quel “decadimento” delle nostre istituzioni che avrebbe fatto infuriare anche il presidente più amato della storia repubblicana.

