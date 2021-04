Turismo, Berlangieri (Upa): “O si riparte a maggio o sarà recessione: addio a imprese e posti di lavoro”

Provincia. “La speranza che la politica abbia la capacità di gestire con responsabilità e coraggio l’emergenza sanitaria ed economica che stiamo vivendo è sfumata con gli ultimi provvedimenti adottati dal Governo, che hanno lasciato solo delusione e rabbia”. Lo afferma Angelo Berlangieri, presidente dell’Unione Provinciale Albergatori di Savona, commentando la situazione della categoria, costretta a “rinunciare” ad un periodo tradizionalmente positivo quale quello pasquale. E purtroppo le prospettive per i prossimi “appuntamenti vacanzieri” non sono affatto positivi.

“Ci aspettavamo un cambio di passo che non c’è stato, ci aspettavamo il coraggio di sapere conciliare le norme salvaguardando due beni essenziali per la vita: la salute e le tenuta del sistema socio economico – aggiunge – Ci aspettavamo che la pandemia non fosse più affrontata con le sole regole del ‘dove sei’, quelle delle restrizioni per aree variamente colorate e con norme spesso tra di loro contraddittorie in una specie di schizofrenia normativa, ma con quelle del ‘come’ convivere con il virus per minimizzare il rischio di contagio riprendendo al contempo a vivere e a lavorare”.

