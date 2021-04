Chiusura punto nascite Santa Corona, la proposta: “Trasporti gratis per Savona e Imperia”

Loano/Alassio. “Fin dall’inizio della campagna per la riapertura del Punto Nascite di Pietra Ligure, ci siamo messi a disposizione dei cittadini, dei lavoratori ospedalieri, dei sindacati e delle associazioni per cercare di renderci utili in questa indispensabile sfida per la nostra provincia. Nei prossimi consigli comunali di Loano e di Alassio proporremo di fornire temporaneamente un servizio di trasporto gratuito da/per l’Ospedale di Savona o di Imperia, al fine di permettere alle gestanti residenti nei nostri comuni, di effettuare le visite di controllo”.

A lanciare la proposta sono Paolo Gervasi, consigliere comunale di LoaNoi, e Jan Casella, consigliere comunale di Alassio Volta Pagina. “Contestualmente – annunciano – chiederemo ai consigli comunali delle nostre città di continuare a sollecitare l’amministrazione regionale e Alisa per ottenere la riapertura del Punto Nascite e dei servizi annessi e di ricostituire, presso il Santa Corona, un ambulatorio Ostetrico-Ginecologico completamente operativo, che permetta di svolgere tutti i normali controlli ecografici e di routine, evitando così impegnativi e onerosi spostamenti verso Savona”.

