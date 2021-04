Dalla Jet Sky Therapy alla spesa solidale: il gesto di Incorvaia per una famiglia di Savona

Savona. “È solo un piccolo gesto ma, in un periodo così particolare e delicato, una spesa solidale è la migliore sorpresa di Pasqua“. A raccontarlo è Fabio Incorvaia, lo sportivo che ha creato la Jet Ski Therapy e che, ieri, ha consegnato la spesa a una famiglia savonese in difficoltà segnalata dall’associazione savonese “Seconda Stella a Destra”.

Il gesto nasce alla luce delle difficoltà economiche in cui versano alcune famiglie in questo periodo di pandemia. Incorvaia ha promosso una colletta tra alcuni amici e, insieme ai fondi di un’altra colletta fatta invece dai dipendenti del supermercato, ha acquistato provviste destinate a durare alcuni mesi come pasta, salsa, farina o biscotti.

... » Leggi tutto