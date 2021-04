Niente da fare per Finalborgo, il “Borgo dei Borghi 2021” è Tropea

Finale Ligure. Niente da fare per Finalborgo nella gara per eleggere il Borgo Più Bello d’Italia. E’ stata infatti Tropea, perla del Tirreno, a vincere l’ottava edizione de “Il borgo dei borghi – La grande sfida 2021” organizzata dal programma televisivo “Kilimangiaro” su Rai3. L’incantevole rione di Finale Ligure, che era in gara con altri 13, si è classificato 11esimo.

L’annuncio è stato dato ieri sera su Raitre dalla conduttrice Camila Raznovich, sulle note della canzone di Rino Gaetano “Il cielo è sempre più blu”. Le votazioni si erano chiuse lo scorso 21 marzo.

