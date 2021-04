Trenta uova di pasqua portate a casa dei bambini delle famiglie più bisognose

Ci sono momenti magici, in cui ti accorgi che con piccoli gesti e azioni, si può regalare emozioni meravigliose, che non hanno prezzo. E vedere la gioia negli occhi dei bambini, é una cosa indescrivibile, fiabesca, che riscalda il cuore.

Ognuno di noi esseri umani sulla terra nasce per vivere, non solo per sopravvivere e per fare questo occorre soddisfare dei bisogni che ci portano ad essere felici, il primo scopo, a parer mio della vita.

