Centro storico, sei appuntamenti per il servizio Ecovan +: da oggi info in 5 lingue

Genova. Nell’ambito del Piano integrato Caruggi per il Centro Storico, sono sei gli appuntamenti, in calendario per la primavera 2021, con l’Ecovan+, organizzati grazie alla collaborazione di AMIU con gli assessorati all’Ambiente e al Centro Storico del Comune di Genova e il Municipio I Centro Est.

Confermati i due luoghi dei eco ‘rendez-vous’ ovvero piazza San Giorgio e piazza del Campo: due volte al mese sarà presente l’isola ecologica mobile dove i cittadini del centro antico di Genova potranno conferire mobili, suppellettili, rifiuti elettrici ed elettronici come piccoli elettrodomestici e tutto ciò che viene alimentato a pile o a corrente insieme ai rifiuti pericolosi come olii vegetali e minerali esauriti, vernici e altri prodotti chimici che non possono essere conferiti nel circuito normale della raccolta rifiuti e che devono essere avviati a una specifica filiera di recupero e riuso.

