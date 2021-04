Coronavirus, la Liguria divisa in due: cosa cambia per Genova ‘aggrappata’ all’arancione

Genova Dopo questi tre giorni di festività segnata da un nuovo lockdown nazionale, in tutto il paese torna il sistema dei colori per regolare le restrizioni in base alla situazione sanitaria legata alla pandemia da Covid. Ma rispetto ad altre regioni la Liguria si è svegliata divisa in due, con Imperia e Savona rosse, almeno fino all’11 aprile, mentre Genova e La Spezia sono tornate all’arancione. E se da un lato si parla di reintrodurre le zone gialle, per quanto riguarda la nostra regione bisognerà invece sperare che i dati del ponente, per il combinato disposto tra incidenza dei contagio, posti letto negli ospedali e terapie intensive occupate, non trascinino tutta la regione verso situazioni peggiori.

Genova rimane quindi aggrappata alla sua zona arancione, dove, seppur con diverse restrizioni, si possono svolgere tutta una serie di attività, economiche e non, nella speranza poi di poter “ripartire” con l’arrivo della bella stagione.tonalità più intense. Ma vediamo cosa cambia (e non cambia) a partire da oggi, martedì 6 aprile.

