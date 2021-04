Da oggi Liguria spaccata in due: nel savonese zona rossa, a Genova arancione

Provincia. In provincia di Genova e La Spezia da questa mattina si torna in zona arancione, mentre quelle di Savona e Imperia rimangono in zona rossa. E sarà così almeno sino all’11 aprile. Da oggi, dunque, la Liguria è letteralmente “spezzata” in due dal punto di vista delle restrizioni anti contagio. Una divisione che si riflette quindi anche in ciò che è permesso o non permesso nei due territori.

Alcuni divieti ovviamente sono “comuni”, come ad esempio il divieto di spostarsi tra una regione e l’altra e il coprifuoco tra le ore 22 e le 5 del mattino. Altri, invece, sono specifici per la zona rossa, quali le chiusure di musei, mostre, parrucchieri, centri estetici e barbieri. I ristoranti restano operativi per asporto e consegne a domicilio fino alle 22. L’asporto dai bar sarà consentito fino alle 18, mentre rimane vietato consumare i prodotti nei pressi del locale. Fanno eccezione gli autogrill, dove sarà ancora consentito consumare cibo all’interno.

