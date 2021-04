Imperia, Fabrizio Cravero (Fdi): «Pieno sostegno alla manifestazione degli ambulanti»

Imperia. «Oggi hanno sfilato decine di furgoni e quasi cento ambulanti verso il Prefetto di Imperia, che li ha

ricevuti, per esternare la loro crisi: sono gli ambulanti dei mercati cittadini della provincia di Imperia. Fratelli d’Italia non può che essere al loro fianco, condividendo in toto le ragioni della protesta contro le decisioni del Governo di non permettere loro di lavorare, nonostante i mercati si svolgano all’aperto, distanziati, con numero di persone contingentate e dotate dei sistemi di sicurezza.

