Italgas, carenza di personale e assenza di turn-over, venerdì sciopero in Liguria

Genova. Le segreterie regionali di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil esprimono grande preoccupazione in merito alle relazioni sindacali con il Gruppo Italgas, nello specifico per il polo Liguria che occupa circa 200 dipendenti nelle sedi di Savona, La Spezia, Imperia, Leivi, Sanremo e Carrara. L’azienda ha negato lo svolgimento di una assemblea dei lavoratori correttamente convocata, e la rappresentanza sindacale unitaria non ha ricevuto alcuna risposta rispetto alle richieste precedentemente discusse.

È chiaro che l’azienda sta continuando a rimandare il confronto: Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil ritengono necessario assumere personale per assicurare una copertura delle reperibilità del polo ligure garantendo la sicurezza necessaria agli operatori e ai cittadini coinvolti.

