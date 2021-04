La Liguria avrà un elenco regionale dei dermopigmentisti: sì alla proposta di Muzio (Fi-Lp)

Genova. Regione Liguria istituirà un Elenco dei soggetti abilitati ad eseguire interventi di trucco semipermanente e in special modo di dermopigmentazione, in particolare sulle persone affette da alopecia anche a seguito di trattamenti chemioterapici. E’ stata infatti approvata quest’oggi all’unanimità dal Consiglio Regionale la proposta in tal senso di Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia – Liguria Popolare. Verrà inoltre avviata una campagna informativa all’interno dei presidi sanitari regionali, per valorizzare la dermopigmentazione quale strumento di supporto psicofisico nel periodo della chemioterapia.

