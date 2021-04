Lutto a Savona per la scomparsa di Teresa Ghibaudo (Lulù): partecipò a “La Corrida”

Savona. Savona piange la scomparsa di Teresa Ghibaudo, in arte Lulù. Abitava nel quartiere delle Fornaci, dove la si poteva incontrare spesso e aveva sempre un anedotto da raccontare e un sorriso da regalare. Oltre a vivere la città di Savona, passava alcuni periodi a Borgo San Dalmazzo dove si trovano alcuni parenti.

Fin da giovane ha fatto l’attrice come comparsa e conservava le foto delle sue esperienze raccolte durante la sua carriera in un book che portava sempre con sé sotto il braccio. Aveva mantenuto il portamento da diva, anche nella vita di provincia di Savona, che insieme al look particolare, la caratterizzavano e la rendevano inconfondibile.

