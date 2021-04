Regione, sì al documento della Lega: “Soldi sprecati per il bonus monopattino, ora servono regole”

Genova. Una “adeguata regolamentazione” dei monopattini elettrici, infrastrutture adatte per poterli usare in sicurezza e “opportuna preparazione dei fruitori”. È quello che chiede alla giunta di Giovanni Toti un ordine del giorno presentato dalla Lega e approvato dalla maggioranza di centrodestra in consiglio regionale, con l’astensione della minoranza.

Il documento cita “due gravissimi incidenti” legati all’uso del monopattino: quello mortale costato la vita a Federica Picasso in via Monticelli lo scorso 8 febbraio e un altro avvenuto nello stesso giorno in via Buozzi, una persona caduta dal mezzo che in realtà non aveva riportato ferite gravi.

