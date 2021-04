Restano assembrati a chiacchierare davanti ai poliziotti: 5 multati

Genova. La volante era ferma da più di mezz’ora a tener d’occhio la zona di via Canevari nei pressi della stazione metropolitana e loro per tutto il tempo hanno fatto come se niente fosse.

Sono rimasti a chiacchierare fra loro, nel pomeriggio di ieri, senza rispettare il distanziamento e uno di loro, un genovese di 61 anni, non indossava nemmeno la mascherina. Quando gli agenti si sono avvicinati per identificarli proprio il 61enne si è rifiutato di fornire le proprie generalità. Per questo è stato denunciato.

