Riqualificazione viale Che Guevara ad Albenga, Gagliotti: “Bene il lavoro dell’amministrazione”

Albenga. “Proprio così, noi abbiamo sempre sostenuto che Viale Che Guevara dovesse diventare un posto della città per l’espansione turistica e dobbiamo ammettere che l’amministrazione comunale sta seriamente portando avanti il progetto con il massimo impegno, serietà e lealtà”. Lo scrive, in una nota, il portavoce dei gruppi “Aria nuova per Albenga” e “Solo per Albenga” Saverio Gaglioti.

“Abbiamo saputo della prossima realizzazione dell’asfalto sul tratto più ammalorato della strada e dobbiamo ammettere che siamo davvero felici – spiega -. Il lavoro dei moli è sotto gli occhi di tutti alcune porzioni di marciapiedi stanno per essere ripristinati l’asfalto sarà prossimamente realizzato tutto ciò fa solo bene ad Albenga ed a questa parte della città ormai frequentata da molti cittadini per passeggiate o jogging”.

