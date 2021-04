Spiagge, l’inizio stagione è saltato: “Al lavoro per il 25 aprile, nel 2020 nessun cluster negli stabilimenti”

Liguria. Le incertezze sono tante, le informazioni certe poche. Ma non sono certo fiducia e speranza a mancare ai balneari liguri che, silenziosamente, sono già tutti, o quasi, al lavoro nei relativi stabilimenti per preparare minuziosamente l’avvio della stagione 2021.

Una stagione che sarebbe dovuta iniziare già nel weekend pasquale appena trascorso, da sempre definito “il primo giorno di mare” per antonomasia, ma titolari degli stabilimenti, famiglie e singoli turisti, anche quest’anno, come lo scorso, hanno dovuto rinunciare alla prima tintarella dell’anno, magari accompagnata da un pranzo in riva al mare e dal classico merendino, mattutino o pomeridiano.

