AstraZeneca fa paura ai liguri, Toti: “Negli hub trattative improprie per cambiare vaccino”

Genova. “Trattative improprie” per cambiare vaccino, da AstraZeneca a Pfizer o Moderna, ritenuti più sicuri. E una maggiore concentrazione di prenotazione sui centri che non somministrano AstraZeneca, come quello di San Benigno che da questa notte prolunga l’orario di apertura fino alle 2. Sono gli effetti della psicosi sul siero anglo-svedese riferiti in conferenza stampa dal presidente ligure Giovanni Toti prima del vertice Governo-Regioni dal quale potrebbero emergere quelle limitazioni che invece non ha prescritto l’Ema nel pomeriggio.

“Il direttore generale di Asl 3 Bottaro mi ha parlato di una più diffusa fatica nei centri in cui si somministra AstraZeneca rispetto a quelli in cui si somministra un altro genere di vaccini – ha spiegato Toti -. Le disdette vere e proprie ieri non erano significative, immagino che si aggirino intorno all’1-3%”. Oggi, però, dai medici di medicina generale del Tigullio arrivavano ben altre cifre, con stime che parlavano di forfait intorno al 20-30% per chi doveva vaccinarsi con AstraZeneca.

