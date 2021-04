Bordighera piange il dottor Diego Garoglio, fondatore del noto laboratorio di analisi

Bordighera. E’ morto lunedì 5 aprile il dottor Diego Garoglio, medico specialista in Igiene e Medicina Preventiva e in Microbiologia Clinica. Molto conosciuto e stimato nella città delle palme e non solo, anche per il ruolo di dirigente medico del laboratorio di analisi dell’ospedale di Bordighera, Garoglio aveva fondato nel 1974 il “Laboratorio di analisi Garoglio srl”, in via Aurelia, 39, oggi gestito dal figlio Massimo.

