Calice, il sindaco incontra i commercianti: “Troviamo insieme le migliori soluzioni per promuovere le attività del paese”

Calice Ligure. Domani, giovedì 8 aprile alle 14.30, il sindaco di Calice Ligure, Alessandro Comi, incontrerà le attività commerciali del paese in videoconferenza. L’incontro, proposto dall’amministrazione comunale alle attività presenti all’interno del comune, vuole essere un incontro utile a fare il punto della situazione attuale ed a valutare insieme i possibili prossimi scenari speriamo legati ad una almeno parziale riapertura.

“Sarà un’occasione per dar voce al tessuto commerciale e turistico del paese e recepirne problematiche, timori ed aspettative – spiega il sindaco – Valuteremo insieme diversi aspetti di questa difficile situazione cercando insieme, ove possibile, le migliori soluzioni per aiutare la speriamo prossima ripresa e promuovere le attività locali. Pur sapendo di non avere in mano una soluzione alla difficile emergenza sanitaria tuttora in corso ci auguriamo che questo incontro possa essere utile a tutti per muovere i prossimi passi insieme”.

... » Leggi tutto