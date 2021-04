Il vaccino AstraZeneca sarà raccomandato sopra i 60 anni, ecco cosa cambierà in Liguria

Genova. Il vaccino AstraZeneca sarà raccomandato per le persone con più di 60 anni. È quanto prevede una raccomandazione di Aifa che verrà recepita nelle prossime ore con un’ordinanza del ministero della Salute dopo il pronunciamento dell’Ema nel pomeriggio e il confronto Governo-Regioni in serata

“Considerando i dati sulla letalità (per coronavirus) che confermano che le vittime perlopiù sono anziani, l’idea anche per Italia è di raccomandare l’uso preferenziale oltre i 60 anni”, ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, all’incontro Governo-Regioni. “Non abbiamo elementi per scoraggiare la somministrazione della seconda dose“, ha aggiunto.

... » Leggi tutto