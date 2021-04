Pioggia ghiacciata sulla costa e neve nell’entroterra savonese, il colpo di coda dell’inverno

Liguria. Pioggia ghiacciata sulle prime alture di Celle Ligure. Il fenomeno è durato qualche minuto: gocce di ghiaccio a mezzogiorno trasportate dal vento gelido. Subito dopo schiarite in questa insolita giornata di primavera dal clima invernale con il termometro di poco sopra lo zero sulla costa. Alle otto erano cinque i gradi a Varazze mentre a Sassello, due sotto lo zero.

Il quadro meteorologico rilevato nel levante savonese riflette il brusco cambiamento climatico di queste ore, con l’irruzione di un fronte di aria fredda che ha portato a temperature in netto calo: “Gli aspetti più significativi riguardano proprio le temperature. La stazione di Poggio Fearza, nel comune di Montegrosso Pian Latte, situata a 1845 metri d’altezza, ha registrato una minima di ben -9.6 gradi. Valori ampiamente negativi in altre stazioni in quota: Monte Settepani (Osiglia, Savona) -6.5, Pratomollo (Borzonasca, Genova) -6.4, Colle Belenda (Pigna, Imperia) -5.8, Sella di Gouta (Apricale, Imperia), -5.5, Monte di Mezzo (Santo Stefano d’Aveto, Genova) -4.8 mentre, nel comune di Genova, Monte Pennello (stazione situata a 980 metri di quota) ha segnato -3.6” sottolinea Arpal.

