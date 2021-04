Rallye di Sanremo, Franco Borgogno in rally4 con Mattia Mantovani

Sanremo. Rally4. No, non è una mossa della battaglia navale: è la combattuta classe nella quale Franco Borgogno e Mattia Mantovani si cimenteranno in questa attesissima edizione numero 68 del Rally di Sanremo CIR.

Circa 50 vetture, con numerosi piloti di primo piano, si daranno infatti battaglia nella classe regina delle tutto-avanti, dominata quest’anno dalle Ford Fiesta e dalle Peugeot 208 turbo. E proprio la vettura del Leone sarà il mezzo scelto da “Borg” per questa sua partecipazione n°10 alla gara di casa. L’undicesima, se si conteggia anche la mancata edizione dello scorso anno, saltata a causa dell’emergenza meteo.

