Serie A2, Rari Nantes Sori: sabato c’è il Torino

Sori. Dopo la sosta forzata si torna in vasca. Saltata la sfida con il Brescia, che verrà recuperata sabato 17 aprile, sabato 10 aprile a Sori arriverà il Torino 81 condotto da Simone Aversa per la prima giornata del girone di ritorno. Il match avrà inizio alle ore 17 e verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Rari Nantes Sori.

“Si è perso un po’ il ritmo partita, rimanendo quattro settimane fermi dopo la vittoria di Como, ma al contempo c’è stata l’occasione di programmare meglio, facendo dei lavori specifici per arrivare alla sfida con i piemontesi nel migliore dei modi da un punto di vista fisico” spiegano dallo staff tecnico sorese.

