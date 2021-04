Vaccino AstraZeneca, la psicosi risolve la carenza di dosi: “Nel Tigullio disdette al 20%”

Genova. Da una parte il taglio di dosi AstraZeneca che continua a scombinare i piani ai medici di medicina generale, costretti a dimezzare il numero delle prenotazioni nelle prossime settimane. Dall’altra la psicosi per i presunti legami coi casi di trombosi finiti sotto la lente dell’Ema che sta provocando numerose disdette, tanto che in certi casi le persone vengono chiamate per anticipare la somministrazione.

“Sicuramente c’è una limitazione di dosi. Al momento ne stiamo facendo oltre 1.600, le stesse previste per la settimana scorsa, ma può darsi che per la settimana prossima questo numero non riusciremo a mantenerlo e ci fermeremo a 755 – spiega Antonio Zampogna, riferimento dei medici di famiglia per il Tigullio -. Ma oggi abbiamo il problema contrario: la gente chiama per disdire, chiede di aspettare o non si presenta all’appuntamento. Parliamo del 20-30% dei prenotati, e sono soprattutto donne sotto i 55 anni, le più esposte a queste notizie così allarmanti. Quindi stiamo cercando di anticipare qualcuno che in turno per la prossima settimana”.

