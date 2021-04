Vaccino obbligatorio, il sindacato degli infermieri: “Chi lo rifiuta non deve perdere il lavoro”

Genova. “Se ci fossero infermieri che decidono di fare scelte diverse sul vaccino, le aziende non possono passare direttamente all’ultimo step. Ci sono tante funzioni per cui non è previsto il contatto coi pazienti. E se non si rispetterà il decreto, noi siamo pronti a intervenire”. Enrico Boccone, segretario ligure del sindacato Nursing Up, è già sull’attenti dopo l’introduzione dell’obbligo vaccinale per il personale sanitario che prevede come massima sanzione per gli inadempienti la sospensione dall’ordine professionale e il blocco dello stipendio.

In queste ore è in corso la ricognizione per capire quante unità di personale sanitario non risultino ancora vaccinate. Secondo il sindacato, per quanto riguarda gli infermieri i numeri dovrebbero essere in realtà piuttosto contenuti. “Molti di quelli che stanno andando a vaccinarsi adesso sono stati positivi negli ultimi sei mesi – spiega Boccone – e quindi non potevano farlo prima. Poi dobbiamo depurare dal conteggio chi ha problemi di salute. Alla fine parliamo di una quota residuale di persone che hanno scelto legittimamente di non vaccinarsi. Per questo, secondo noi, non c’era necessità di emanare un decreto in questo senso, perché le aziende avrebbero potuto sopperire coi propri strumenti organizzativi”.

