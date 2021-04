Dal Consiglio delle autonomie locali liguri via libera alla modifica della legge urbanistica regionale

Genova. Il Consiglio delle Autonomie Locali liguri, presieduto dal sindaco di Chiavari Marco Di Capua, ha espresso parere favorevole in merito al disegno di legge n. 59 del 05 marzo 2021, che modifica la Legge urbanistica regionale attualmente vigente, e alla proposta di legge n. 64 del 19 marzo 2021, che istituisce un sostegno economica “di libertà” per le donne vittime di violenza. Due provvedimenti strategici molto diversi tra loro ma entrambi di fondamentale importanza per le comunità locali: il primo definisce come i cittadini e i Comuni dovranno interfacciarsi in futuro per una edilizia privata a impatto zero, sostenibile e moderna; l’altro è la prosecuzione di un’attenzione che finalmente, da pochi anni, si è focalizzata sulla piaga della violenza di genere, di cui si parla tanto ma concretamente si fa poco.

