Sanremo, a settembre parte il cantiere del Palasport. Opere pubbliche: il punto del sindaco Biancheri

Sanremo. A settembre il Palasport, poi il Green Park di Pian di Poma, l’inaugurazione del parco Alfano e le due gare d’appalto europee per il restyling del Porto Vecchio e il parcheggio interrato in piazza Eroi con inizio lavori previsto nel 2022. Fa il punto sull’andamento delle opere pubbliche del Comune di Sanremo il sindaco Alberto Biancheri che, questa mattina, ha effettuato un sopralluogo sul cantiere delle spiagge della Foce, avviato da alcune settimane e che porterà alla realizzazione di due nuovi moli “anti-erosione” entro il 31 maggio per poi sospendersi nel periodo estivo e riprendere a settembre con il ripascimento straordinario di tutto il litorale a Ponente. Un progetto pubblico, finanziato per circa 3,6 milioni di euro, in parte comunali, molti dei quali arrivati dalla Regione Liguria che ha messo a disposizione dei Comuni le risorse stanziate dalla Protezione Civile per gli eventi alluvionali e le mareggiate degli anni passati.

