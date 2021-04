Taggia, nuovi loculi al cimitero comunale anche per non residenti. Ecco come richiederli

Taggia. Il Municipio tabiese intende ampliare, con la costruzione di 112 nuovi loculi, il cimitero comunale. La realizzazione del progetto è subordinata alla domanda, che ci sarà, di luoghi di eterno riposo per se o per i propri cari estinti. Potrebbero esserne costruiti meno, come nessuno. E’ di recentissima pubblicazione, anche sul sito del Comune, il modulo di richiesta per avere in concessione il loculo. CLICCA QUI per scaricarlo.

... » Leggi tutto