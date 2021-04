Ventimiglia, polemiche sui dehors: l’assessore De Villa fa chiarezza

Ventimiglia. «L’approvazione da parte del consiglio comunale del nuovo regolamento relativo ai dehors ha suscitato preoccupazione ed una serie di polemiche tra i cittadini e commercianti. Intendo riassumere brevemente lo spirito del provvedimento adottato e far comprendere che, da parte dell’amministrazione comunale, non vi è alcun intento di danneggiare le attività in un momento di particolare crisi come quello che stiamo vivendo». Lo dichiara l’assessore al Commercio del comune di Ventimiglia Matteo De Villa per fare chiarezza sul nuovo regolamento per la disciplina di occupazione del suolo pubblico da parte delle attività commerciali, la cui approvazione, nello scorso consiglio comunale, ha suscitato non poche polemiche ritenute strumentali dall’amministrazione.

... » Leggi tutto