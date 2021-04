Approdo a Portosole per l’attrice Marianna De Micheli e il suo gatto Jingjok

Sanremo. Approdo a Portosole questo pomeriggio per l’attrice Marianna De Micheli che solca da qualche settimana le onde del Ponente ligure in barca a vela, accompagnata dal suo gatto Jingjok. Un’accoglienza calorosa ha atteso la Carol Grimani di “Centrovetrine”, soap che l’ha resa famosa al grande pubblico italiano. Lo staff di Portosole ha voluto salutare l’attrice omaggiandola di un bouquet di fiori di Sanremo. De Micheli si trovava di base a Cala del Forte dove Riviera24.it l’aveva raggiunta alcuni giorni fa per scambiare due battute prima della partenza per uno dei suoi giri d’Italia insieme al fedele Jingjok.

